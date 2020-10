Verkeerskennis opfrissen in Lochem

LOCHEM – In de afgelopen jaren is het weggebruik flink veranderd. Zo maken nieuwe typen vervoermiddelen zoals de e-bike gebruik van de weg, zijn er nieuwe verkeersregels gekomen en zijn verkeerssituaties ingewikkelder geworden. Denk daarbij onder meer aan kruispunten, turborotondes, spitsstroken en nieuwe belijningen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) organiseert een opfriscursus voor senioren van 65 jaar en ouder van de gemeente Lochem.

Senioren zijn ervaren verkeersdeelnemers, maar ook extra kwetsbaar in het verkeer. Wanneer zij betrokken raken bij een ongeval, is het letsel vaak ernstiger dan bij een jonger persoon. Daarnaast worden we gemiddeld steeds ouder én blijven we langer zelfstandig deelnemen aan het verkeer.

In twee interactieve bijeenkomsten van twee uur worden senioren onder leiding van een gecertificeerde voorlichter van Veilig Verkeer Nederland bijgepraat over de nieuwste ontwikkelingen. Gewapend met deze kennis kunnen senioren langer mobiel blijven en ook in de toekomst veilig aan het verkeer blijven deelnemen. Er is alle ruimte om vragen te stellen en eigen ervaringen in te brengen. De cursus wordt uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland.

– 1e bijeenkomst: woensdag 4 november 2020 van 10.00 tot 12.00 uur