Vier kampioenen in twee weekenden bij s.v. Grol

GROENLO – Het was twee weekenden feest bij voetbalvereniging Grol. Maar liefst vier teams behaalden het kampioenschap in hun klasse, waarmee het seizoen 2024-2025 op sportpark Den Elshof glansrijk wordt afgesloten.

Op vrijdagavond 9 mei trapten de vrouwen af. Grol Vrouwen 18+ versloeg directe concurrent HMC ’17 met 3-1. Daarmee verzekerde het team zich opnieuw van de titel in de 1e klasse, nadat het in de najaarscompetitie ook al de beste was.

Zondag 11 mei was het de beurt aan Grol 7. In een zinderende thuiswedstrijd tegen VIOS B. 5 werd een 4-4 gelijkspel uit het vuur gesleept. Dat ene punt was voldoende om het kampioenschap in de 6e klasse veilig te stellen.

Een week later, op vrijdag 16 mei, schreef Grol 45+ geschiedenis. Door drie zeges op één avond werd de ploeg opnieuw kampioen – de 17e keer in twaalf jaar tijd.

De laatste kampioen van deze reeks was Grol Zaterdag 2. Op zaterdag 17 mei werd in een spannend duel met 4-3 gewonnen van directe rivaal Haarlo 2. Daarmee was ook voor dit team het kampioenschap een feit.

