Vierde Dragnight in Rock- en Theatercafé Taste in kerstsfeer!

GROENLO – Op zaterdag 14 december organiseert Rock- en Theatercafé Taste in Groenlo voor de vierde keer een sprankelende Dragnight. Deze speciale kersteditie biedt een avond vol kleur, feestelijke optredens van dragqueens en entertainment voor iedereen. “Dus niet alleen voor homo’s!”

Wat kun je verwachten?

Drag is een unieke theater- en kunstvorm waarbij mannen en vrouwen zich in uiteenlopende stijlen presenteren. De Dragnight is een avond vol humor, zelfexpressie en creativiteit in kerstsfeer, toegankelijk voor iedereen. De muziek is deze avond een mix van kerstmuziek en guilty pleasure-hits die iedereen kent!

Mary Miracle, dé Achterhoekse dragqueen en de getalenteerde Miss Leeding uit Nijmegen zullen het publiek verrassen met spectaculaire optredens vol glitter en glamour. Maar Taste biedt die avond ook een open podium: iedereen die een performance wil doen, is welkom! Aanmelden kan die avond aan de bar. Tijdens de avond zullen de dragqueens niet alleen optreden, maar ook contact maken met de bezoekers, wat zorgt voor een interactieve ervaring. Vragen stellen staat vrij!

Marion van Wijk, eigenaresse van Rock- en Theatercafé Taste, zegt: “De dragkunst is niet alleen iets voor homo’s; het verbindt en spreekt iedereen aan! Wij zijn trots dat wij als enige in Oost Gelre deze kunstvorm een podium bieden. Nieuwsgierig? Kom dan eens langs!”

Rock- en Theatercafé Taste in Groenlo is dé plek om deze Dragnight in kerstsfeer te vieren. De deuren openen om 20:00 uur en de eerste optredens beginnen om 21:00 uur. Zorg ervoor dat je deze unieke avond niet mist! Kaarten zijn verkrijgbaar via onze website.

Voor meer informatie en kaarten, bezoek www.rockcafetaste.nl of volg ons op social media. We hopen je te verwelkomen voor een bijzondere avond vol talent en creativiteit in de feestelijke sfeer van de kerstperiode!

