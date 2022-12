Vijfde editie Eat to Meet Oost Gelre

GROENLO – Eat to Meet is niet meer weg te denken uit Oost Gelre. Op 23 december aanstaande is de vijfde editie. Inwoners van Oost Gelre en nieuwkomers ontmoeten elkaar op een gezellige en smakelijke manier in De Mattelier in Groenlo. Eat to Meet betekent samen eten, delen, ontmoeten en verbinden.

Op vrijdag 23 december is het weer zo ver. Om 18:00 uur zijn alle inwoners van Oost Gelre van harte welkom in de Mattelier. Iedereen brengt zijn eigen favoriete hoofdgerecht en bord en bestek mee en proeft van elkaars maaltijd en deelt het eten met elkaar.

Ook dit jaar zorgt het keukenteam voor het voor- en nagerecht. Het belooft een gezellige avond te worden met muziek, een dansgroep en mooie gesprekken. Alle reden om deze avond niet te missen.

Aanmelden kan tot 21 december via etmeetoostgelre@gmail.com. Vrijwilligers kunnen zich aanmelden om te helpen tijdens de Eat to Meet via dit emailadres.



