Viswedstrijdseizoen start op zondag 27 juni

GROENLO – Een moment waar veel wedstrijdvissers naar hebben uitgekeken is de datum van zondag 27 juni. Dan namelijk zal het viswedstrijdseizoen verlaat starten. Inmiddels zijn er twee wedstrijden komen te vervallen voor de Grachtencompetitie( 16 mei en 6 juni) i.v.m. corona, maar het kan zijn dat ze alsnog worden ingehaald dit jaar. Deze vraag krijgen de nu al bijna twintig deelnemers tijdens de loting van 27 juni voorgelegd of ze dit willen. Willen ze dit niet dan zal de Grachtencompetitie 2021 bestaan uit vijf wedstrijden (27 juni, 4 juli, 26 september, 3 oktober en 17 oktober) en mogen ze 1 wedstrijd laten vallen. Wil je nog meedoen? Dan graag opgeven via grachtencompetitie@visseningroenlo.nl

Jeugdwedstrijd 30 juni

Ook de jeugdcompetitie heeft te lijden gehad onder de coronamaatregelen en de wedstrijden die gepland stonden voor 2 en 16 juni zijn komen te vervallen. Woensdag 30 juni gaat het dan echt beginnen bij de vijver van de Hartreize. Alle kinderen tot en met 13 jaar die mee willen doen moeten zich om 18.00 uur verzamelen op 30 juni bij de vijver van de Hartreize. Er wordt geloot en dan kunnen de gelote visstekken worden opgebouwd. Om 18.30 uur wordt er gestart en de Groenlose Hengelsport Vereniging zal zorgen voor aas. Dit hoef je niet mee te nemen. Om 20.00 uur zal het eindsignaal klinken. Er zijn prachtige prijzen te winnen en iedereen die mee doet krijgt een prijs. En misschien is er na afloop ook wel wat lekkers. Dus doe allemaal mee en download nog snel de GRATIS jeugdvisacte via www.visseningroenlo.nl als je dat nog niet hebt gedaan en tot 30 juni.

Open Zomeravond Competitie

Lekker een wedstrijdje vissen op een mooie zomeravond aan de stadsgracht wie wil dit nu niet. Ook voor de Open Zomeravond Competitie geld dat er inmiddels vanwege de corona twee wedstrijden zijn afgelast te weten 9 juni en 23 juni. Maar op woensdag 7 juli gaan we toch echt van start. Bij deze wedstrijd is de maximale hengellengte 5 meter (let hier op) en er zijn geldprijzen te winnen. Vanaf 17.45 uur wordt er geloot op de maliebaan en de prijsuitreiking heeft plaats in de Muziekkoepel. De inleg is 5 euro en de jeugd t/m 13 jaar kan GRATIS mee doen. Gevist wordt er van 18.30 uur tot 21.00 uur. Op woensdag 21 juli wordt de laatste open Zomeravond Competitie gevist.

Open Grolse om t kanon

Deze wedstrijd die gepland staat voor zaterdag 7 augustus gaat door. Opgave kan via opengrolse@visseningroenlo.nl en de eerste aanmeldingen zijn dan ook al binnen.

Ook de wedstrijd tegen Haaksbergen van zondag 11 juli gaat door en op 25 juli wordt er gestart met de IJsselcup. Bij de IJsselcup zijn nog enkele plekken vrij, je kunt je opgeven via ijsselcup@visseningroenlo.nl