Vrije gift bussen voor Scouting Groenlo tijdens Midzomerwandeling 

GROENLO – De organisatie van de Midzomerwandeling, die 18 juni wordt gehouden in Groenlo, heeft besloten om VRIJE GIFT bussen neer te zetten ten behoeve van Scouting Groenlo.

Midzomer wandeling Op zaterdag 18 juni 2022.

Start op de Markt in Groenlo.

Lengte route: 7 km..

Deelname is gratis.

Scouting Groenlo werd in het Pinksterweekend getroffen door een grote brand met veel schade. “De Midzomerwandeling is gratis toegankelijk, maar we hebben na overleg met het bestuur van Scouting Groenlo besloten om bij de start en in de buurt bij het Scouting Groenlo Vrije Gift bussen neer te zetten”, aldus Erik Mentink van de organisatie.

Ook de Gemeente Oost Gelre heeft inmiddels haar welwillende medewerking verleend. Het geld zal na de Midzomerwandeling zo spoedig mogelijk worden overhandigd aan Scouting Groenlo om hen zo een financiële steun in de rug te geven. Deelnemers aan de Midzomerwandeling kunnen op zaterdag 18 juni starten tussen 18.30 uur en 20.00 uur. Er komen twee Vrij Gift bussen de staan bij de start en dicht bij de Scouting Groenlo zelf, waar de route kort langs loopt.

