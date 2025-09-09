Vrijwilligers bieden De Mattelier adempauze, toekomst blijft onzeker

GROENLO – Sociaal-cultureel centrum De Mattelier verkeert in grote financiële problemen. Het tekort bedraagt ruim €68.000 en volgens het bestuur is de organisatie technisch failliet. Vrijwilligers sprongen recent bij door af te zien van hun vergoeding, goed voor een besparing van zo’n €60.000. Daarmee is de acute nood iets verlicht, maar de structurele zorgen blijven bestaan.

De Mattelier draait al jaren met tegenvallende inkomsten uit horeca en verhuur. Ook het binnenklimaat van het gebouw en enkele mislukkingen in de programmering hebben geleid tot minder bezoekers en lagere opbrengsten. Sinds eind 2024 is de huur niet meer betaald en ook energierekeningen en belastingen zijn blijven liggen.

Het bestuur benadrukt dat het centrum belangrijk is voor Groenlo en dat sluiting geen optie mag zijn. Tegelijkertijd ligt er een moeilijke erfenis: bij de privatisering in 2015 besloot de gemeenteraad om de subsidie stapsgewijs af te bouwen, van €90.000 naar €30.000 per jaar. Inmiddels wordt zelfs gedacht aan volledige stopzetting van de gemeentelijke bijdrage.

Om de continuïteit te waarborgen heeft het bestuur een herstelplan opgesteld. Daarin wordt ingezet op schuldsanering, fondsenwerving, nauwere samenwerking met bedrijven en het oprichten van een vriendenstichting. Ook wordt gevraagd om een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van €75.000 en kwijtschelding van achterstallige huur- en energiekosten.

Later dit jaar bespreekt de gemeenteraad hoe met het voorstel wordt omgegaan. Voorlopig draait De Mattelier verder dankzij de inzet van haar vrijwilligers, maar de toekomst van het centrum blijft onzeker.

