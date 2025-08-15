Vuurwerk terug van weggeweest tijdens start Grolse Kermis

GROENLO – Vrijdag 15 augustus stond in het teken van de feestelijke start van de Grolse Kermis. Het vuurwerk was dit jaar terug van weggeweest en werd verzorgd door Ivo Reinders Vuurwerk Groenlo. Achttien minuten lang kleurden fonkelende lichtbundels de hemel boven de stad, terwijl de kleurrijke explosies prachtig weerspiegelden in het water van de stadsgracht. Langs de Houtwal stonden honderden toeschouwers dicht opeen, genietend van het spektakel en de warme zomeravond.

Na het vuurwerk verplaatste het feest zich naar de grote feesttent op de Maliebaan, waar de muziek nog tot in de late uurtjes doorging.

Eerder op de avond vond het populaire Bedrijvenuurtje plaats. Vanaf 19.00 uur was er vrije inloop, met muziek van DJ Hance en Bandje Voor De Sfeer.

De dag begon al feestelijk met de allereerste SGK motorrit. Met 61 ingeschreven deelnemers was deze primeur volledig volgeboekt. Om 10.00 uur vertrokken de motoren vanaf de Maliebaan voor hun gezamenlijke toertocht, onder het toeziend oog van vele belangstellenden.

