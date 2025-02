Wat betekent attractiepark Bommelwereld voor de Achterhoek?

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Omroep Gelderland onderzoekt de bouw en impact van indoor attractiepark Bommelwereld in Groenlo. In de online serie Van tekening tot pretpark volgen we de realisatie van het park, dat vanaf najaar 2025 jaarlijks duizenden bezoekers naar de Achterhoek moet gaan trekken. Welke kansen en uitdagingen brengt dit met zich mee?

Verslaggever Davie Klein Gunnewiek van Omroep Gelderland volgt de bouw van het pretpark op de voet. Hij heeft exclusieve toegang tot het bouwterrein, wat naast bijzondere beelden ook veel vragen oplevert. De serie geeft antwoord op deze en andere vragen en geeft een bijzonder inkijkje in de totstandkoming van het park.

Het hoogste punt bereikt

In de inmiddels vijfde aflevering wordt het hoogste punt van het attractiepark bereikt: de torens van het kasteel worden geplaatst. De vier torens wegen per stuk zo’n 25.000 kilo. Hoe verloopt dit proces en welke uitdagingen komen hierbij kijken?

Economische en maatschappelijke gevolgen

Naast de technische aspecten onderzoekt de aflevering ook de gevolgen van Bommelwereld voor de regio. Wat betekent de komst van het park voor het toerisme? Zit de Achterhoek eigenlijk wel te wachten op een attractiepark van deze omvang? En heeft de gemeente Oost Gelre voldoende rekening gehouden met de gevolgen voor de verkeersveiligheid, de natuur en de leefomgeving? De wethouder toerisme van Oost Gelre geeft antwoord op deze vragen.

Techniek en de Toonder Experience

Achter de schermen ligt maar liefst 130 kilometer aan kabels. We leren in deze aflevering alles over de techniek van het attractiepark. Daarnaast krijgt de ‘Toonder Experience’ een prominente plek in het kasteel. Deze tentoonstelling wordt gewijd aan Marten Toonder, schrijver en tekenaar van Olivier B. Bommel en Tom Poes, de inspiratie achter Bommelwereld. Hoe dit eruit komt te zien, zie je in de kijkersvragen aan het einde van de aflevering.

De vijfde aflevering van Van tekening tot pretpark is vanaf woensdag 26 februari te zien via gld.nl/bommelwereld. Heb jij vragen aan de makers van Bommelwereld? Mail deze naar bommelwereld@gld.nl. Misschien wordt jouw vraag beantwoord in de volgende aflevering.

