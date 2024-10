Weer een volgeboekt weekend bij Rockcafé Taste

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

GROENLO – Zaterdagavond 12 oktober organiseert Rockcafé Taste samen met Dating Oost een SingleNight. Gezellig borrelen en kennismaken met andere singles in dezelfde leeftijdsgroep. Herkenning, leuke gesprekken, lachen, dansen, een hapje, drankje en flirten mag. Echter, het is géén datingparty, maar een singlescafé. De nadruk ligt op gezelligheid; een datingcafé wekt een te hoge verwachting. Het doel is een gezellig singlesfeest, écht een uitgaansavond alleen voor singles.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de deur, contant bij Dating Oost. De avond begint om 20.30 uur, met inloop vanaf 20.00 uur. Doelgroep: singles van ±40 tot ±67 jaar (iedereen die zich goed voelt bij deze doelgroep is uiteraard welkom).

Zondagmiddag niemand minder dan Thijs Kemperink: een Stage of Art-middag.

Deze middag is inmiddels uitverkocht.

Dit keer komt Thijs met de try-out van Oaverdrieven ku’j het beste met nen boot!. Oosterlingen staan bekend als een nuchter volkje: doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Cabaretier Thijs Kemperink is trots op zijn afkomst en steekt dit niet onder stoelen of banken. In Oaverdrieven ku’j het beste met nen boot gaat Thijs op zoek naar de identiteit van de streek. Vroeger was alles beter, toch? Thijs ziet dat anders.

Het aantal illegale etherpiraten is groter dan ooit, de keten zitten vol met jeugd die nauwelijks Nederlands spreekt, en roddelen gebeurt nog volop. Maar een Tukker weet ook heel goed wanneer hij zijn mond moet houden.

Thijs vertelt een waargebeurd verhaal met een mysterie, waarvan het antwoord tot op de dag van vandaag onbekend is. Totdat Thijs tijdens zijn dagelijkse wandeling langs het kanaal Gerrit ontmoet. Gerrit weet meer van het verhaal, maar heeft net als velen besloten te zwijgen tot het graf. Of toch niet?

Thijs neemt je mee in een verhaal dat laat zien hoe normen en waarden vroeger in een dorp werden nageleefd. En hoe zit dat nu? Zijn we als streek nog steeds zo, of zijn we echt veranderd? Thijs zoekt het uit en brengt hiermee tegelijkertijd een ode aan de regio.

Thijs: “Komen jullie allemaal gezellig op visite? Dan proosten we daarna op het leven!”

Rondom deze voorstelling verschijnt de documentaire Overijsselse Streken bij RTV Oost, waarin Thijs de streek intrekt, op zoek naar de normen, waarden en tradities.

