Gepubliceerd op 16 december 2019 om 09:33

GROENLO – William Krabbenborg wordt vanaf aankomend seizoen hoofdtrainer van s.v. Grol en daarmee de opvolger van Sander Hoopman. William is oud-speler van Grol 1 en is zijn trainerscarrière begon in de jeugd van de Grol bij de C3. Momenteel is William trainer bij Neede 1.