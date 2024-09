Workshop ‘Data Detox’ in Bibliotheek Groenlo

Creëer Jouw Droomhuis met Betaalbaar Interieuradvies! Bij StijlvolBudget maken we stijlvolle woonoplossingen voor iedereen toegankelijk. Ontvang praktisch interieuradvies dat volledig is afgestemd op jouw wensen én budget! ✔️ Op maat gemaakte moodboards

✔️ Directe links naar betaalbare meubels

✔️ Persoonlijk interieuradvies Ontdek meer

GROENLO – Wil jij de controle behouden over je digitale privacy, beveiliging en gezondheid? Meld je dan aan voor de workshop ‘Data Detox’, die op dinsdagavond 8 oktober gratis te volgen is in de Bibliotheek Groenlo. De workshop begint om 19.30 uur. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/datadetox of in de bibliotheek.

Data Detox

Tijdens deze workshop leer je eenvoudige stappen om de controle te houden over je digitale privacy, beveiliging en gezondheid, op een manier die bij jou past.

Heb je het gevoel dat je digitale persoonlijkheid je langzaam uit handen glipt? Installeer je veel apps zonder er echt bij stil te staan? Klik je vaak gedachteloos op “Ik ga akkoord”? Ben je de tel kwijt van al je aangemaakte accounts? Dan heb je misschien minder grip op je digitale leven dan je zou willen.

Op het eerste gezicht lijkt het geen probleem dat er enkele stukjes data over je verzameld worden. Wat maakt het immers uit dat je een fan bent van Frans Bauer, van een wit bolletje met kaas houdt, of op zoek bent naar een nieuwe keuken? Het probleem ontstaat wanneer deze gegevens worden verzameld, geanalyseerd, gedeeld en verkocht. Na verloop van tijd vormen al deze data een patroon dat veel over jou onthult. Iedereen die deze gegevens verzamelt, kent zo je gewoontes, je vrienden en wat je leuk vindt.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd stuur het naar redactie@streekgids.nl.