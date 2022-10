Workshop ‘Delpher’ in de Bibliotheek Groenlo

GROENLO – In de Maand van de Geschiedenis én de maand waarin historie hoogtij viert in Groenlo organiseert de Bibliotheek Oost-Achterhoek een workshop ‘Delpher’. Deze workshop is bijzonder geschikt voor iedereen die geïnteresseerd is in geschiedenis en/of genealogie. De workshop vindt plaats op woensdag 26 oktober aanstaande, om 19.00 uur. Deelname is gratis, maar aanmelden is wel nodig: www.oostachterhoek.nl/delpher

Workshop Delpher

Delpher is een ware schatkamer voor (amateur)historici en stamboomgeïnteresseerden. In deze workshop ga je samen met een medewerker van de Bibliotheek op zoek naar informatie in ruim 120 miljoen pagina’s uit Nederlandse kranten, boeken en tijdschriften.

De belangrijkste collecties zijn Nederlandse gedrukte boeken van de vijftiende tot en met de twintigste eeuw, Nederlandse kranten vanaf de allereerste uit 1618 tot en met 1995, en Nederlandse tijdschriften uit de negentiende en eerste helft van de twintigste eeuw. Al deze teksten zijn op woordniveau doorzoekbaar gemaakt. Delpher is voor iedereen gratis toegankelijk. Naast uitleg en tips over het gebruik van Delpher krijg je informatie over het formuleren van zoekvragen en het bekijken, opslaan en delen van publicaties.

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop kan via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (www.oostachterhoek.nl/delpher) of in één van de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....

Dit bericht is 89x gezien