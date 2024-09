Workshop over slimme apparaten in de bieb

OOST GELRE – Slimme apparaten die het leven in je huis makkelijker maken, wie wil dat nou niet? Maar hoe werken ze eigenlijk? De workshop ‘Slimme apparaten: veilig gebruikmaken van domotica’ kan je op weg helpen. De gratis workshop wordt verzorgd door Roy Reuvekamp en vindt plaats in de bibliotheken van Groenlo (maandag 16 september, 19.00 uur) en Lichtenvoorde (vrijdag 20 september, 10.30 uur).

Domotica

Domotica is een verzamelnaam voor slimme apparaten die ervoor zorgen dat je comfortabeler woont of energie bespaart. Zo kun je bijvoorbeeld instellen dat de lampen automatisch aangaan wanneer het buiten donker wordt. De apparaten zijn handig, maar er moet wel gelet worden op beveiliging en privacy. Op maandagavond 16 september en vrijdagochtend 20 september geeft Roy Reuvekamp belangstellenden uitleg over deze slimme apparaten. Roy is een ervaren IT’er en heeft zijn eigen huis helemaal ‘slim’ gemaakt. Graag helpt hij anderen hetzelfde te doen, maar dan wel op een veilige en verantwoorde manier. Slimme apparaten kunnen veel, maar ze maken je thuisnetwerk ook kwetsbaar. Alle apparaten die verbonden zijn met WiFi bieden hackers een nieuwe manier om binnen te dringen. In deze workshop leer je wat allemaal mogelijk is met domotica en hoe je de apparaten eenvoudig en veilig instelt. Domotica kan bijvoorbeeld uitkomst bieden voor ouderen om langer zelfstandig thuis te wonen, of voor mensen die vaak weg zijn om het huis bewoond te laten lijken met automatische lampen.

Aanmelden

De workshop is gratis te volgen. Aanmelden kan via www.oostachterhoek.nl/domotica of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.