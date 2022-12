GROENLO – De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert op maandagavond 16 januari (19.00 uur), in de vestiging Groenlo, de Digitheek-workshop ‘Vakantie zoeken, online boeken’. De workshop is gratis toegankelijk, maar aanmelden is wel noodzakelijk. Dat kan via www.oostachterhoek.nl/vakantie of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek.

Vakantie zoeken, online boeken

Of je nu vertrekt naar het buitenland of onderweg gaat in eigen land: een goede voorbereiding is het halve werk. En leuk bovendien. Want zeg nou zelf, voorpret hoort bij vakantie of een dagje uit.

Tijdens deze workshops krijg je leuke tips om online een prachtig uitje of vakantie samen te stellen.

