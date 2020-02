Yada Yada weer naar Taste!

GROENLO – ADA YADA heeft zich ontwikkeld tot de meest treffende band in het Herman Brood segment. De benaming “tribute” band is bij deze band niet meer van toepassing. Zo was Dany Lademacher in 2009 de gitarist bij de band. Na vier jaar de zanger en het gezicht te zijn geweest van de originele band van Brood, de Wild Romance, besluit Stick (Ronald van Beest) in 2016 weer met YADA YADA te gaan toeren. Een overvolle agenda is het gevolg. Waarom? De mensen willen toch een ‘vleugje’ Herman terug zien! Stick benadrukt dat hij beslist géén Herman is, wil zijn of pretendeert te zijn.

Wat is er zo anders aan YADA YADA? Het antwoord hierop is puur de kwaliteit. In de basis spelen gitarist Barth Gitaar (The Policed, ex Rock ‘n Roll Junkies, ex Roadrunner, ex Whizzguys, ex Bluesmasters, ex Van Katoen en ex The President), bassist Johnny Vain (o.a. ex Echo Bowie) en drummer Mr. Tumansery (o.a. Finest truth). Zanger Stick (ex The (Wild) Romance), die een zeer nauwe band had met Herman, weet als geen ander Brood op het podium te doen herleven.

YADA YADA doet Herman Brood & His Wild Romance herleven!!

YADA YADA is hot!

YADA YADA is op dit moment DE HERMAN BROOD TRIBUTE BAND in Nederland. Met frontman Stick ( ex Wild Romance) is er geen betere Tribute band die het origineel zo dicht benaderd. Een show waar we terug gaan naar de jaren ’70/‘80 waarin Herman Brood & His Wild Romance op zijn top was.

Up tempo Rock ’n’ Roll met een setlist van ruim 40 Brood songs. Met zanger Stick, die een goede band had met Herman, waant het publiek zich weer in de top jaren van Herman Brood & His Wild Romance. Een avond vol herinneringen met een feest van herkenning.

YADA YADA kent vele successen met grote shows door heel het land, oa een twee keer uitverkochte “Nozem & de Non” (Heemskerk), Headliner “Woodstock aan de Waal” (Tiel), Headliner op “Big Rivers” (Dordrecht) en “Night at the Park” (Den Haag) met als speciale gast Spike van Zoest (Direct, The Deaf) op gitaar.

29 februari

22.00 uur

Entree vrij