Zaterdag 1 april Steve Duke en Earl bij Taste.

Steve Duke and the Earls | Foto: PR

GROENLO – Weer een topband in Taste. Een tributeband van Steve Earle en Dukes. Wie kent hem niet, Steve Earle, auteur van de klassieker Mister. jongen. De man is bijna 70 jaar oud en op 5 juni dit jaar stond hij met zijn band nog in Tivoli Vredenburg. Er moest natuurlijk een tributeband worden geformeerd om deze man in het zonnetje te zetten. Dat is wat deze mensen van Steve Duke en The Earls deden. Op zaterdag 1 april staan ze bij Rockcafé Taste.

Steve Duke and the Earls is een eerbetoon aan Steve Earle. De band stelt Steve Earle-fans in Europa in staat om Steve’s muziek regelmatig live te horen. De band speelt de muziek van Steve rauw en gepassioneerd en creëert overal waar ze spelen een levendige sfeer. Van energieke ballads, diepgewortelde Amerikaanse rock tot hartverwarmende ballads, deze band heeft je gedekt!

Aanvang: 22:00 uur

Openingstijden: 20:00 uur

Tickets via https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl