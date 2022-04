Zaterdag 16 april According to Mary in Taste

GROENLO – Zaterdag 16 april spelen Roland en Marion met hun eigen band in hun eigen kroeg. De band staat weer klaar om naar Oerol te gaan, spelen maar liefst zeven keer ( 3 keer met According to Mary en 4 keer met de akoestische band The Sec) dit jaar, en ze willen vooraf graag spelen in Taste omdat de nieuwe drummer (ze spelen inmiddels al wel twee jaar samen met deze nieuwe drummer, echt door Covid is er met de rockformatie nog geen live podium aangedaan) t fijn vond voor Oerol een try out te doen. Ronny deed al wel een flink aantal optredens mee met The Sec, de akoestisch band van het uitbatersechtpaar.

According to Mary

Neem een paar flinke vleugen passie, drie grote niet afgestreken eetlepels rock, een flinke grote snuf enthousiasme, een ROCKBITCH en je hebt According to Mary! Een band met muzikanten uit bands als Pebbles and the BamBams, R U Ready, The Rock and Roll Junkies en Endymaeria, die onder de bezielende leiding van frontvrouw “Mary” Marion van Wijk, de lekkerste rockcovers eruit knallen.

According to Mary staat garant voor een avond meegalmen met de bekendere rocknummers als Keep’on Rocking in a Free World, Wiskey in the Jar, Bobby Mcgee, Smoke on the Water, Like the Way I Do, Saturday Night, maar ook de Nederrock wordt niet geschuwd. Denk aan nummers van De Scene, De Dijk, Polle Eduard, van Dikhout…etc etc.

De muzikanten staan met deze band al jaren op het Oerolfestival (Terschelling), dus aan ervaring geen gebrek.

De band speelt in kroegen, op festivals, op kermissen en staan TWEEHONDERD PROCENT garant voor een avond swingen, lekker uit je dak gaan en een partij dampende herkenbare rock.

Podiumdier Mary komt samen met haar muzikanten uw omgeving graag “onveilig” gezellig maken, het liefst samen met u.

According to Mary zijn:

Marion “Mary” van Wijk: Zang – Bas

Roland van Wijk: Gitaar – Zang

Ronnie ten Vregelaar: Drums

Peter Jansen: Bas

Luuk Vriezen: Gitaar

Aanvang: 21:30

Deur open 20:00 uur

Kaarten op www.rockcafetaste.nl

