Zondag 31 juli weer een Taste’s Akoestische Terras.

GROENLO – Na de eerste lockdown in 2020 begon Rockcafé Taste met de akoestische terrasconcerten. Dit jaar mogen ze van de gemeente het terras nog een jaar uitbreiden. Hoe fijn is dat.

Deze band zat in augustus 2020 ook akoestisch op t terras en dat was een groot succes. Geweldige band. De heren hadden het naar hun zin, het publiek vond de band geweldig, en Roland en Marion vonden het een geweldige middag.

En daarom nu dus weer: Handsome Molly Stripped!

Handsome Molly staat als band voor stijlvolle rock ‘n roll. Deze Apeldoornse 4-mans rock formatie bestaat uit Lody Willemsen op drums, Hans Bulten op bas, Jacco Verhaaf op gitaar en singer/songwriter Ton Terink op gitaar.

Een optreden wordt ervaren als een sprankelend feestje waarbij de rock and roll uit de 70/80 jaren wordt gecombineerd met blues, soul en een vleugje country/folk. Het repertoire bestaat niet alleen uit covers maar ook uit eigen nummers, van swingende rock tot gevoelige ballads.

Nu dus als Handsome Molly – Stripped’ waarmee ze op een lekker relaxte manier een akoestisch optreden neerzetten.

Wanneer: 31 juli

Aanvang: 15:30 uur

Open: 14:00 uur

Alleen toegang op het terras op vertoon van een geldig toegangsbewijs en kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

En bij regen, geen zorgen, binnen is ook een prachtig podium, dan wordt het event binnen gehouden.

