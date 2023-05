Zondag 7 mei weer de eerste “Taste Akoestische Terras” 

GROENLO – In de zomermaanden uiteraard weer een aantal optredens op het terras bij Taste. Meestal staan de bands tussen de openslaande deuren en de mensen lekker op t terras met een drankje en altijd een super relaxte sfeer.

De eerste Taste Akoestische Terras met niemand minder dan Face the Melon. Ze stonden in september 2022 op een KUDO-avond (Kom Uit De Oefenruimte) en iedereen was onder de indruk. Drie prachtige stemmen, knap gitaarwerk en leuke songs. Marion: “Af en toe hadden we het idee dat we de Eagles in huis hadden, wat een fantastische samenzang”. Dat gaan ze bij Taste dus maar eens dunnetjes overdoen.

FACE THE MELON

Face the Melon is een akoestische band uit Deventer bestaande uit drie muziekvrienden die al jarenlang actief zijn in de Nederlandse muziekscene. Hoewel ze alle drie vanuit een andere muzikale achtergrond komen, variërend van jazz, metal en punk spelen ze nu het liefst bekende en minder bekende indie/rock/americana covers.

Wanneer: zondag 7 mei

Aanvang: 15:00 uur

kaarten op https://rockcafetaste.stager.nl/web/tickets

Bij mooi weer akoestisch op t terras, en is het te fris of regent t, dan lekker binnen.

