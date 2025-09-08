Zondagmiddag 14 september – de eerste Taste Akoestisch, en wat voor één!

Dilana Smith en Erwin van Ligten

GROENLO – Een magische reis: laat je meevoeren door Dilana en Erwin langs hun eigen werk en bekende klassiekers van o.a. Jimi Hendrix en Janis Joplin.

Dilana en Erwin nemen je mee door hun bewogen leven met eigen songs en geliefde covers. Dit duo ademt muziek met hun betoverende akoestische gitaarspel en vertelt er gepassioneerd over. Ze delen verhalen over de liedjes en hoe deze hun (muzikale) leven hebben beïnvloed. Op hun eigen wijze weten ze deze songs magisch te maken.

Dilana Smith

De Zuid-Afrikaanse Dilana vestigde zich na een stormachtige carrière in Amerika in 2017 in Nederland. Afgelopen seizoen toerde zij langs Nederlandse theaters met de zeer succesvolle show Legendary Women of Rock, waarin ze met kracht het repertoire vertolkte van haar rockzusjes als Tina Turner, Janis Joplin, Cyndi Lauper en Blondie.

Erwin van Ligten

Gitarist Erwin van Ligten, alias Erwing, werd in 1957 geboren in Surabaya (Java, Indonesië). Hij speelde met diverse artiesten, onder wie de Alessi Brothers, Bertus Borgers, Barry Hay, Berget Lewis, Mathilde Santing, Julya Lo’ko, Frédérique Spigt, Chris Hinze en Astrid Seriese.

In het theaterseizoen 2023-2024 bracht Erwin zijn concert Stille Kracht over magie, mysterie en onzichtbare kracht. Hierin verenigt hij de weemoedige klanken van de krontjong met rock, blues en reggae. Sinds kort is Erwin de nieuwe gitarist van de vermaarde bluesband Flavium.

Voor het optreden zijn nog 10 kaarten beschikbaar.

📍 Rockcafé Taste, Groenlo

🕓 Aanvang: 16.00 uur

🎟️ Kaarten via Stager

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

Wat vindt u van dit bericht? 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)