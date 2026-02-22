zo 22 feb — Groenlo: 11°C • 9°–11° meer weer →

Groot onderhoud IJsselbrug A12: tot 60 minuten extra reistijd voor Achterhoekers

22 februari 2026 222
Infographic20IJsselbrug

Foto: PR
222 keer bekeken

Van dinsdag 7 april tot en met donderdag 14 mei voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de betonnen IJsselbrug in de A12 bij Arnhem. Tijdens de werkzaamheden zijn minder rijstroken beschikbaar. De verwachte extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.

De werkzaamheden raken ook weggebruikers uit de Achterhoek die via Arnhem reizen richting Utrecht of Duitsland. Rijkswaterstaat adviseert om de A12 in deze periode zoveel mogelijk te vermijden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Wie toch de weg op moet, krijgt het advies buiten de spits te reizen of te kiezen voor alternatieven zoals openbaar vervoer, carpoolen of thuiswerken. Meer informatie en reisadviezen staan op de website van A12 Slim Reizen.

Informatie voor ondernemers

Op 25 februari is er een informatiebijeenkomst bij De Radstake. De bijeenkomst start om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur).

Op 26 februari volgt een webinar om 18.00 uur, georganiseerd via de website van de gemeente Arnhem.

Meer informatie over het onderhoud is te vinden op de projectpagina van Rijkswaterstaat of via de Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis).

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Dit heb je misschien gemist

Rotonde Ruurloseweg

Nieuwe verkeersplannen tot 2040: meer 30-zones en ruimte voor fietsers in Oost Gelre

22 februari 2026 104
Infographic20IJsselbrug

Groot onderhoud IJsselbrug A12: tot 60 minuten extra reistijd voor Achterhoekers

22 februari 2026 222
Afbeelding Waeke

Streekboeken in de schijnwerpers tijdens Waeke van ’t Achterhookse en Liemerse Book

22 februari 2026 210
Zonder titel (1295 x 863 px)

Breinbieb en digitale veiligheid bij Alzheimer Trefpunt

22 februari 2026 519
Klooster-2

Het klooster aan de Nieuwstad

22 februari 2026 765
Vindt u dit bericht leuk?