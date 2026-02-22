Groot onderhoud IJsselbrug A12: tot 60 minuten extra reistijd voor Achterhoekers

222 keer bekeken

Van dinsdag 7 april tot en met donderdag 14 mei voert Rijkswaterstaat groot onderhoud uit aan de betonnen IJsselbrug in de A12 bij Arnhem . Tijdens de werkzaamheden zijn minder rijstroken beschikbaar. De verwachte extra reistijd kan oplopen tot 60 minuten.

De werkzaamheden raken ook weggebruikers uit de Achterhoek die via Arnhem reizen richting Utrecht of Duitsland. Rijkswaterstaat adviseert om de A12 in deze periode zoveel mogelijk te vermijden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Wie toch de weg op moet, krijgt het advies buiten de spits te reizen of te kiezen voor alternatieven zoals openbaar vervoer, carpoolen of thuiswerken. Meer informatie en reisadviezen staan op de website van A12 Slim Reizen.

Informatie voor ondernemers

Op 25 februari is er een informatiebijeenkomst bij De Radstake. De bijeenkomst start om 16.30 uur (inloop vanaf 16.00 uur).

Op 26 februari volgt een webinar om 18.00 uur, georganiseerd via de website van de gemeente Arnhem.

Meer informatie over het onderhoud is te vinden op de projectpagina van Rijkswaterstaat of via de Landelijke Informatielijn: 0800-8002 (gratis).

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)