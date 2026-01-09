Grote carnavalskledingbeurs in De Mattelier
GROENLO – Wie op zoek is naar carnavalskleding kan eind januari terecht bij de grote carnavalskledingbeurs in sociaal cultureel centrum De Mattelier in Groenlo. De beurs wordt georganiseerd door Jeugd Carnaval Groenlo en biedt een ruim aanbod aan carnavalskleding en aanverwante artikelen.
Op vrijdag 23 januari kunnen carnavalsliefhebbers hun kleding en accessoires inbrengen. Dat kan tussen 18.00 en 20.30 uur in De Mattelier aan de Mattelierstraat 19. De ingebrachte items worden een dag later te koop aangeboden.
De daadwerkelijke verkoop vindt plaats op zaterdag 24 januari van 10.30 tot 14.00 uur. Bezoekers kunnen dan tegen betaalbare prijzen carnavalskleding kopen voor jong en oud. Betalen kan zowel contant als per pin.
De carnavalskledingbeurs is bedoeld om hergebruik van kleding te stimuleren en carnaval voor iedereen toegankelijk te houden. Door kleding een tweede leven te geven, wordt niet alleen geld bespaard, maar ook bijgedragen aan duurzaamheid.
📍 Waar: De Mattelier, Groenlo
📅 Wanneer: 23 en 24 januari
