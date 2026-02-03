Gumbo Kings trappen Lazy Sunday Afternoon-concerten af bij Schiller

277 keer bekeken

AALTEN – LSAmusic Aalten start het nieuwe jaar met een opvallende wijziging: voor het eerst geldt er vrije kaartverkoop voor de reeks Lazy Sunday Afternoon-concerten. De aftrap is op zondagmiddag 15 februari, met een optreden van Gumbo Kings in Oerkroeg Schiller.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De Gumbo Kings staan bekend als een energieke liveband met een eigenzinnige mix van soul en rhythm & blues. Hun muziek voert het publiek mee naar een rauw, denkbeeldig Miami uit de jaren tachtig. Roots en soul worden daarbij gecombineerd met synthesizers en hiphopbeats. Invloeden zijn hoorbaar van onder meer The Black Keys, Arctic Monkeys, Black Pumas en Nathaniel Rateliff.

De bandleden hebben hun sporen ruimschoots verdiend op Nederlandse podia en speelden eerder samen met artiesten als Akwasi, Caro Emerald en Marlon Pichel. Tijdens het optreden in Aalten staat het album Hotel Belvédère centraal, dat garant staat voor een krachtige en dansbare liveshow.

Donateurs en sponsoren van LSAmusic Aalten krijgen voorrang bij de kaartverkoop. Vanaf 3 februari kunnen ook andere muziekliefhebbers kaarten kopen. Het concert begint om 15.00 uur.

Tickets kosten €16,- en zijn verkrijgbaar via de ticketshop van LSAmusic:

👉 https://lsamusic-aalten.stager.co/shop/

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)