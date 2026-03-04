Guy Verlinde en Steven Troch brengen akoestische blues naar Koppelkerk

102 keer bekeken

BREDEVOORT – In de Koppelkerk in Bredevoort treden op zaterdag 14 maart de Belgische bluesmuzikanten Guy Verlinde en Steven Troch op. Het duo brengt een avond vol akoestische blues, met gitaar en mondharmonica centraal.

Verlinde geldt al jaren als een vaste waarde in de Belgische blues- en rootsscene. In zestien jaar tijd nam hij zeventien albums op en speelde hij op internationale podia. In 2024 won hij de Belgian Blues Award voor beste Solo/Duo. Zijn concerten staan bekend om de combinatie van muziek en persoonlijke verhalen over liefde, hoop en doorzettingsvermogen.

Troch wordt gezien als een van de meest gerespecteerde mondharmonicaspelers in Europa. Met zijn virtuositeit en improvisatievermogen neemt hij het publiek mee door de geschiedenis van de blues.

Tijdens het concert brengen de twee muzikanten een mix van akoestische bluesklassiekers en eigen werk. Ook eren zij hun in 2022 overleden vriend en bluesmuzikant Tiny Legs Tim met enkele van zijn nummers.

Het concert begint om 20.30 uur (zaal open om 20.00 uur) aan de Koppelstraat 35 in Bredevoort. Kaarten kosten €17,50 in de voorverkoop en €20 aan de deur.

