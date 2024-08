Kleinschalig Cultureel Festival in Halle-Heide

HALLE-HEIDE – Ben je op zoek naar een kleinschalig cultuurfestival waar gezelligheid en een ontspannen sfeer centraal staan? Een plek waar je culturele pareltjes kunt ontdekken zonder de drukte van grote evenementen? Dan is het festival “Op ’t Arf, in de Hiet” in Halle-Heide precies wat je zoekt! Gelegen op slechts 13 kilometer van Doetinchem, biedt dit festival een unieke ervaring vergelijkbaar met het Oerol, maar dan in de Achterhoek.

Geniet van Rust en Ruimte

Ontsnap aan de hectiek van alledag en geniet van de rust en ruimte terwijl je met een (gehuurde) fiets langs verschillende boerenerven in Halle-Heide fietst. Hier kun je een divers programma van theater- en muziekoptredens beleven. Je stelt zelf je programma samen en bepaalt zo je eigen route en tempo. Het Heidehuus dient als centraal punt om even te relaxen met een hapje en een drankje. Voor slechts € 2,50 kun je hier genieten van een biertje of frisdrank.

Vrijwilligers in Actie

De voorbereidingen zijn in volle gang. Vrijwilligers hangen banners op en delen flyers uit terwijl ze rondfietsen om borden te plaatsen. Op zaterdag 14 en zondag 15 september gaat het festival voor de vierde keer van start!

Programma Hoogtepunten

Het festival is gericht op alle leeftijden, waardoor het een echt familiefestival is. De voorstellingen overdag duren elk een half uur. Zaterdag om 12.30 uur wordt het festival geopend door The Outboundscallywag Carnaval. Om 20.00 uur volgt een optreden van Lynn & the Rattleshake, met als afsluiter de energieke band de Stokers. Het programma biedt een gevarieerd aanbod van optredens en unieke ervaringen. De zaterdagavond eindigt om 24.00 uur, zodat je de volgende dag fris kunt beginnen aan nog meer fantastische optredens.

Op zondag begint het programma om 11.00 uur met optredens van onder andere Jupiter was close, Klarinet Kwartet, Theater Tilburg en Micha. Rond de middag treedt Peer Tof Theater op en om 17.30 uur sluit Balkanova het tweedaagse festival af.

Fietsen van Erf tot Erf

Vanaf het buurthuis zijn alle erven per fiets bereikbaar. Bezoekers kunnen hun eigen route bepalen en na een optreden direct doorfietsen naar een volgend cultureel optreden of even pauzeren bij het Heidehuus voor een versnapering en diverse muziek. Voor minder mobiele bezoekers zijn de erven ook bereikbaar.

Geen Fiets? Geen Probleem!

Bij het kopen van tickets kun je een (elektrische) fiets reserveren, die bij het Heidehuus voor je klaarstaat.

Proef Hollandse en Arabische Gerechten

Naast de optredens kun je genieten van heerlijk eten. Kies voor een traditionele Hollandse andijviestamppot of een frietje met stoofvlees voor € 12,50. Liever iets nieuws? Probeer dan een Arabische maaltijd zoals Fattet Maqdus, Fattet Jaj of de veganistische Fattet Hommus. Eten kan vooraf gereserveerd worden bij aanschaf van je ticket.

Ervaar de Magie van Kleinschaligheid

Beleef het verschil van ons kleinschalige festival waar de magie juist schuilt in de intieme setting. Kom het zelf ervaren in Halle-Heide! Alle vrijwilligers en de eigenaren van de boerenerven heten je van harte welkom.

Meer Informatie

Wil je meer weten over het programma, de artiesten, het eten, of direct tickets kopen? Bezoek dan de website: www.festivalhalleheide.nl. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang onder begeleiding van een volwassene.