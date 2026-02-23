ma 23 feb — Groenlo: 9°C • 8°–10° meer weer →

Hanskamp opent nieuw pand in Wehl

23 februari 2026 379
Hanskamp Wehl

Foto: PR
379 keer bekeken

WEHL – Hanskamp opent op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2026 de deuren van het nieuwe bedrijfspand aan de Xenonstraat 6 in Wehl. Na een intensieve verhuisperiode is het technische innovatiebedrijf volledig operationeel op de nieuwe, ruimere locatie.

Advertentie
Lijst 6 OLW Oost Gelre. Een groene, sociale een eerlijke aanpak
👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

De officiële open dag vindt plaats op vrijdag 27 maart van 14.00 tot 21.00 uur. Relaties en geïnteresseerden kunnen het pand op eigen tempo bekijken. Medewerkers zijn aanwezig om uitleg te geven over de werkwijze, innovaties en toekomstplannen. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en drankje.

Op zaterdag 28 maart doet Hanskamp mee aan de Open Bedrijvendag, van 10.00 tot 15.00 uur. Daarmee krijgen ook andere belangstellenden de kans om kennis te maken met het bedrijf en het nieuwe onderkomen.

Met de verhuizing zet Hanskamp een volgende stap in de groei van de organisatie. Het bedrijf ontwikkelt technische oplossingen voor melkveehouders in binnen- en buitenland. De innovaties zijn gericht op het ondersteunen van natuurlijk koegedrag en een toekomstbestendige melkveehouderij.

Praktische informatie

  • Vrijdag 27 maart 2026 – Open dag | 14.00 – 21.00 uur

  • Zaterdag 28 maart 2026 – Open Bedrijvendag | 10.00 – 15.00 uur

  • Locatie: Xenonstraat 6, 7031 HX Wehl

  • Bezoekers kunnen beide dagen vrijblijvend binnenlopen.

Meer informatie is te vinden via de website van Hanskamp: https://www.hanskamp.com

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening

Dit heb je misschien gemist

COPYRIGHT MARCEL JURIAN DE JONG

OV-inloopspreekuur in Bibliotheek Ruurlo over duurzamer reizen

19 februari 2026 311
Hanskamp Wehl

Hanskamp opent nieuw pand in Wehl

23 februari 2026 379
Boys assembling plastic blocks in library

Kinderen programmeren digitaal huisdier tijdens BIEBlab in Bibliotheek Lichtenvoorde

19 februari 2026 338
Template Persberichten

Literair Café met Wout Waanders en Laurens Alexander in Koppelkerk

23 februari 2026 745
AI foto Molen Groenlo

Waar draaiden de wieken van Groenlo?

19 februari 2026 323
Vindt u dit bericht leuk?