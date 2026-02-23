Hanskamp opent nieuw pand in Wehl

379 keer bekeken

WEHL – Hanskamp opent op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2026 de deuren van het nieuwe bedrijfspand aan de Xenonstraat 6 in Wehl. Na een intensieve verhuisperiode is het technische innovatiebedrijf volledig operationeel op de nieuwe, ruimere locatie.

Advertentie

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De officiële open dag vindt plaats op vrijdag 27 maart van 14.00 tot 21.00 uur. Relaties en geïnteresseerden kunnen het pand op eigen tempo bekijken. Medewerkers zijn aanwezig om uitleg te geven over de werkwijze, innovaties en toekomstplannen. Na afloop is er gelegenheid voor een hapje en drankje.

Op zaterdag 28 maart doet Hanskamp mee aan de Open Bedrijvendag, van 10.00 tot 15.00 uur. Daarmee krijgen ook andere belangstellenden de kans om kennis te maken met het bedrijf en het nieuwe onderkomen.

Met de verhuizing zet Hanskamp een volgende stap in de groei van de organisatie. Het bedrijf ontwikkelt technische oplossingen voor melkveehouders in binnen- en buitenland. De innovaties zijn gericht op het ondersteunen van natuurlijk koegedrag en een toekomstbestendige melkveehouderij.

Praktische informatie

Vrijdag 27 maart 2026 – Open dag | 14.00 – 21.00 uur

Zaterdag 28 maart 2026 – Open Bedrijvendag | 10.00 – 15.00 uur

Locatie: Xenonstraat 6, 7031 HX Wehl

Bezoekers kunnen beide dagen vrijblijvend binnenlopen.

Meer informatie is te vinden via de website van Hanskamp: https://www.hanskamp.com

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)