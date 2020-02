IVN-wandeling in Harreveld

IVN-wandeling Harreveld op zondag 16 februari om 14.00 uur. thema: vogels en hun nesten

HARREVELD – De afdeling Oost Achterhoek van de Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) organiseert in samenwerking met de KNNV op zondag 16 februari een wandeling over vogels.

Startpunt: Nicolaasweg bij de brug over de veengoot, Harreveld.

Stevige wandeling

Deze wandeling is uitgezet door gidsen van het IVN en zij zullen de wandelaars begeleiden. Tijdens de wandeling gaan we het hebben over vogelnesten en vogels. Maar ook het karakteristieke Achterhoekse coulisselandschap dat zich in al haar schoonheid openbaart en allerlei andere wetenswaardigheden passeren de revue Wandelschoenen worden als altijd aanbevolen! De excursie duurt tussen de twee en drie uur. Het is dus een stevige wandeling.