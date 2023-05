Verken bijzondere bomen tijdens de Bomenfietstocht in en om Harreveld

HARREVELD – Na het succes van de bomenwandeling in Zieuwent op 29 april, neemt André Hendriks, lid van de Bomenwacht, geïnteresseerden op zaterdag 27 mei mee op een bomenfietstocht langs unieke bomen in en rond Harreveld. De tocht start om 14.00 uur vanaf het kerkplein in Harreveld en voert de deelnemers onder andere naar het voedselbos en de natuurtuin van Gery en Marga Tankink, waar tevens de dikste eik van Oost Gelre bewonderd kan worden. Deelname is gratis.

De Bomenwacht-leden hebben als ambitie om de kwaliteit van bomen en het bomenbestand in de gemeente Oost Gelre te verbeteren. Daarnaast willen ze de inwoners van Oost Gelre meer betrekken bij het openbaar groen, met name bij bomen. De bomenfietstocht is een geweldige gelegenheid voor geïnteresseerden om meer te leren over de diversiteit en schoonheid van bomen in en om Harreveld.

Iedereen die interesse heeft in bomen en de natuur is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de bomenfietstocht. Het is een uitgelezen kans om samen te komen, kennis te delen en te genieten van de prachtige omgeving.

Voor meer informatie over de Bomenwacht en hun activiteiten, evenals eventuele updates over de bomenfietstocht, kunt u terecht op de website www.bomenwacht-oostgelre.nl.

