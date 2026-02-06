Help de Bibliotheek Borculo verhuizen: leen extra boeken vóór 23 februari

186 keer bekeken

BORCULO – De bibliotheek in Borculo staat op het punt te verhuizen naar een nieuwe locatie. Vanaf 23 februari sluit de tijdelijke vestiging haar deuren om toe te werken naar de opening van de nieuwe bibliotheek aan Voorstad 5, die op 20 maart feestelijk wordt geopend.

Om de verhuizing soepel te laten verlopen, roept de bibliotheek haar leden op om te helpen door vóór 23 februari extra veel boeken te lenen. Dankzij de langere leentermijn kunnen deze boeken na de verhuizing, vanaf 20 maart, weer worden ingeleverd. Op die manier “verhuizen” de boeken mee met de leners en hoeft de bibliotheek minder materiaal zelf te verplaatsen.

Tussen 23 februari en 20 maart is de vestiging in Borculo gesloten. In deze periode kunnen bezoekers terecht bij andere vestigingen van Bibliotheek Oost-Achterhoek. Ook een deel van de activiteiten wordt tijdelijk op andere locaties gehouden, waaronder het BIEBlab.

Een actueel overzicht van alle activiteiten is te vinden via

De nieuwe bibliotheek aan de Voorstad 5 opent op 20 maart haar deuren. Over het programma en de officiële opening volgt binnenkort meer informatie.

