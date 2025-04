Demodag: Boeren leren preciezer werken dankzij gratis RTK-netwerk

HENGELO (GLD) – Op dinsdag 15 april vindt bij Agro-innovatiecentrum De Marke in Hengelo (Gld) een demomiddag plaats over precisielandbouw in de Achterhoek en Liemers. Tijdens deze bijeenkomst krijgen agrarisch ondernemers inzicht in het werken met precisietechnieken en wordt het nieuwe open source RTK-netwerk officieel gepresenteerd.

Precisielandbouw helpt boeren om efficiënter te werken en nauwkeuriger beslissingen te nemen, onder andere door het verminderen van het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijke voorwaarde daarbij is een betrouwbaar correctiesignaal voor GPS-systemen. Dankzij een groep ondernemers is er nu een vrij beschikbaar RTK GNSS-netwerk gerealiseerd dat de hele Achterhoek en Liemers dekt.

Het netwerk, geïnitieerd door Dejan Postgens van GroeiSamen, maakt gebruik van Centipede-basisstations die op verschillende locaties in de regio zijn geplaatst. Hiermee is een dekkend en gratis toegankelijk correctiesignaal beschikbaar, waardoor een betaald abonnement niet langer nodig is. Dit verlaagt de drempel voor boeren om precisietechnieken toe te passen.

Tijdens de bijeenkomst op 15 april, van 13.00 tot 15.30 uur, worden naast de voordelen van het netwerk ook diverse toepassingen van precisielandbouw in de praktijk getoond. Deelname is gratis. Meer informatie en aanmelden via deinnovatiecooperatie.nl.

Het project is een samenwerking van GroeiSamen, CIVON, Agro-innovatiecentrum De Marke en De Innovatie Coöperatie.

