KP Houthandel verhuist naar Hengelo (Gld)

HENGELO/GAANDEREN – Na ruim drie jaar voorbereiding opent KP Houthandel op maandag 22 september officieel de deuren van haar nieuwe locatie aan de Veldhoekweg 2 in Hengelo (Gld). Het jonge bedrijf, in 2012 gestart aan de Kerkstraat in Gaanderen, is daar inmiddels uit zijn jasje gegroeid.

De nieuwe vestiging is gebouwd door Aannemingsmaatschappij Friso Oost en beschikt over een uniek drive-in concept met twee ruime doorwaaihallen van elk meer dan 1.000 m². Ook grote aanhangers en vrachtwagens kunnen hier zonder problemen doorheen rijden. Op het buitenterrein is volop ruimte voor laden en lossen.

“Veel klanten rijden voor het eerst met een aanhanger. Speciaal voor hen hebben we het terrein zo ingericht dat keren niet nodig is en passeren eenvoudig gaat,” zegt eigenaar Kevin Peters. “Dat maakt laden en lossen veilig en stressvrij – en altijd tegen scherpe prijzen.”

Assortiment en service

Het assortiment bestaat onder meer uit hout-beton schuttingen, overkappingen, tuinhout en plaatmaterialen. Alles is overzichtelijk gesorteerd en direct mee te nemen. Klanten kunnen gebruikmaken van een klantenruimte met gratis koffie, 22 kWh-laadpunten voor elektrische auto’s en een gastentoilet. Bezorging aan huis en professionele montage via vaste partners behoren tot de mogelijkheden.

KP Houthandel levert zowel aan particulieren als aan zakelijke klanten zoals hoveniers, aannemers en woningcorporaties.

Verhuisleegverkoop Gaanderen

Tot en met zaterdag 20 september is de vestiging in Gaanderen geopend voor een grote verhuisleegverkoop met extra hoge kortingen. Die dag sluit de locatie om 17.00 uur definitief. Aluminiumbouw G. Peters B.V. blijft op dit adres actief.

Feestelijke openingsweek

De opening in Hengelo wordt op 22 september feestelijk gevierd met speciale acties en catering. Bezoekers zijn die week welkom om de nieuwe locatie te bekijken en direct materialen mee te nemen.

Praktische informatie

📍 Adres: Veldhoekweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

🕒 Openingstijden (vanaf 22 september): maandag t/m zaterdag 07.30–17.30 uur

🌐 Meer informatie: www.kphouthandel.nl

