Orgelconcert in de Remigiuskerk Hengelo (Gld.)

HENGELO – Iedere stad en ieder dorp in Gelderland heeft een kerk. Gelderse Kerken zet zich in om religieus erfgoed en monumentale kerken in Gelderland te behouden voor de toekomst. Dit jaar bestaat de stichting 50 jaar en dat wordt gevierd met uiteenlopende activiteiten op diverse locaties.

Op 9 juni geeft organist Gijs van Schoonhoven een concert in de Remigiuskerk in Hengelo (Gelderland) op het Proper-orgel en op een kistorgel dat voor deze gelegenheid in de kerk wordt geplaatst. Van Schoonhoven studeerde Orgel Kerkmuziek en Theorie aan het Arnhems Stedelijk Conservatorium en was als organist verbonden aan kerken in Vorden, Aalten en Ahaus. Momenteel is hij stadsorganist van Enschede.

Inhoudelijk blijft het concert een verrassing. De toegang is vrij, een vrije gift wordt gewaardeerd. Het concert begint om 15.30 u. Meer informatie: www.geldersekerken.nl.