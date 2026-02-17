Het klooster aan de Nieuwstad

322 keer bekeken

GROENLO – Het grote gebouw aan de Nieuwstad is vandaag een appartementencomplex. Toch was dit pand bijna anderhalve eeuw lang een klooster. Van 1846 tot 1994 woonden hier de Franciscanessen van Mariadal. Zij verzorgden het katholieke meisjesonderwijs in Groenlo en vormden generaties jonge vrouwen.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Achter het klooster lag een tuin aan de gracht. In die tuin stond jarenlang een Lourdesgrot — een plek van gebed die inmiddels verdwenen is. De tuin zelf bestaat nog, maar de betekenis veranderde. Wat speelde zich hier dagelijks af? Hoe zag het onderwijs eruit? Waarom kregen vooral meisjes hier les? En hoe groeide het klooster uit tot het ‘groot gesticht’ van Groenlo?

In dit Zondagsverhaal kijken we terug op bijna 150 jaar onderwijs, discipline en geloof aan de Nieuwstad — helder verteld en zorgvuldig onderbouwd.

📅 Lees het complete verhaal op zondag 22 februari via Zondagsverhalen — exclusief voor abonnees.

👉 Abonneer je op Zondagsverhalen en ontdek elke week een nieuw verhaal uit de Achterhoek.

📥 Nu al te downloaden voor €2,50.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)