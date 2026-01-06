Hilgeländer Musikanten trappen jubileumjaar af met Nieuwjaarsconcert

GROENLO/MEDDO – De Hilgeländer Musikanten vieren in 2026 hun 50-jarig bestaan. Het jubileumjaar start op zondag 11 januari met een feestelijk Nieuwjaarsconcert in De Mattelier. Aanvang: 14.30 uur.

De kapel begon in 1976 als een kleine ‘opraapcombo’ in Meddo. Met de komst van dirigent Hugo Klein Severt in 1978 groeide het gezelschap snel in kwaliteit en ambitie. In 1984 kreeg de groep de huidige naam, vernoemd naar recreatieplas het Hilgelo. Sindsdien bouwden de Hilgeländer Musikanten een stevige reputatie op, met optredens in binnen- en buitenland en meerdere concoursprijzen. Het repertoire bestaat uit Egerländer en Moravische blaasmuziek.

Het Nieuwjaarsconcert krijgt extra glans door een gastoptreden van Die Salländer. Deze zevenkoppige formatie brengt Böhmische klassiekers, nieuwe composities en lichte muziek. Bijzonder is de deelname van twee oud-dirigenten van de Hilgeländer Musikanten: Bennie ter Heide en John Wagenvoort. Op het programma staan polka’s, marsen en walsen van onder anderen Ernst Mosch, Berthold Schick en Sebastian Höglauer.

De Hilgeländer Musikanten zelf bestaan inmiddels uit negentien muzikanten uit de hele Achterhoek. Onder leiding van kapelmeester Hans Hilferink brengen zij een warm en authentiek geluid. Het Nieuwjaarsconcert vormt de aftrap van een jaar vol jubileumactiviteiten en belooft een sfeervolle middag voor muziekliefhebbers uit de regio.

