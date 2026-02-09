Hip Handwerkfestijn 2026 brengt creatief vakmanschap samen in Groenlo

215 keer bekeken

GROENLO – Handwerken leeft als nooit tevoren in de Achterhoek. Dat blijkt ook uit de groeiende belangstelling voor het Hip Handwerkfestijn, dat op zaterdag 21 februari plaatsvindt in De Mattelier. Tussen 10.00 en 16.00 uur verandert het gebouw in een ontmoetingsplek voor creatievelingen, makers en liefhebbers van handwerk.

Meer dan veertig standhouders presenteren hun werk en laten zien hoe veelzijdig handwerken kan zijn. Bezoekers maken kennis met onder meer breien, haken, naaien, vilten, ecoprinten, batik, frivolité, spinnen, borduren en art bee quilten. Ook hergebruik en recycling van textiel krijgen volop aandacht. In de verkoophoek kan worden rondgesnuffeld tussen vintage handwerkmaterialen en bijzondere vondsten.

Naast kijken is er ook ruimte om zelf aan de slag te gaan. Verschillende technieken worden live gedemonstreerd en bezoekers kunnen deelnemen aan kleine workshops. Wie graag ruilt in plaats van koopt, kan tussen 13.00 en 14.00 uur terecht bij de ATC-kaartjes ruilbeurs op de bovenverdieping.

Een vast onderdeel van het programma is de modeshow, die om 14.00 uur begint. Daarbij worden diverse handgemaakte kledingstukken en accessoires gepresenteerd, allemaal met zorg en vakmanschap gemaakt.

Tussendoor is er gelegenheid om even uit te rusten met een kop koffie en een stuk appeltaart. De toegang tot het Hip Handwerkfestijn is gratis. Het gebouw is toegankelijk voor mindervaliden en parkeren kan op de Wheme.

