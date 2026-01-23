Hip Handwerkfestijn in Groenlo

GROENLO – Creativiteit en ambacht staan centraal tijdens het Hip Handwerkfestijn op zaterdag 21 februari 2026 in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier. Tussen 10.00 en 16.00 uur draait alles om handwerken in de breedste zin van het woord.

Bezoekers kunnen deze dag kennismaken met handwerkfestijn, korte workshops en vintage handwerkmaterialen. Daarnaast zijn er demonstraties en is er ruimte om inspiratie op te doen. Op het programma staan onder meer een atelierbezoek van 13.00 tot 14.00 uur en een modeshow om 14.00 uur.

De toegang is gratis (vrije gift welkom).

Aanmelden als deelnemer is niet meer mogelijk vanwege de overweldigende belangstelling.

Het Hip Handwerkfestijn vindt plaats aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo.

