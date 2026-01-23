Hip Handwerkfestijn in Groenlo
GROENLO – Creativiteit en ambacht staan centraal tijdens het Hip Handwerkfestijn op zaterdag 21 februari 2026 in Sociaal Cultureel Centrum De Mattelier. Tussen 10.00 en 16.00 uur draait alles om handwerken in de breedste zin van het woord.
Bezoekers kunnen deze dag kennismaken met handwerkfestijn, korte workshops en vintage handwerkmaterialen. Daarnaast zijn er demonstraties en is er ruimte om inspiratie op te doen. Op het programma staan onder meer een atelierbezoek van 13.00 tot 14.00 uur en een modeshow om 14.00 uur.
De toegang is gratis (vrije gift welkom).
Aanmelden als deelnemer is niet meer mogelijk vanwege de overweldigende belangstelling.
Het Hip Handwerkfestijn vindt plaats aan de Mattelierstraat 19 in Groenlo.
Meest geliked deze week
- Muziek en natuur komen samen in ‘Toevalstreffer’ op Kasteel Hackfort 7
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Stefan Mondial brengt discogevoel uit de jaren ’70 terug met nieuwe single 3
- Barokmuziek tijdens vesper in St. Gudulakerk Lochem 2
- Grol pakt koppositie na ruime zege bij Spero 1
- Toegankelijke opera ‘Het Sluwe Vosje’ te zien in Amphion 1
Trending deze week
- Stefan Mondial brengt discogevoel uit de jaren ’70 terug met nieuwe single 3
- Muziek en natuur komen samen in ‘Toevalstreffer’ op Kasteel Hackfort 7
- Spellenclub Doetinchem maakt speeldata 2026 bekend 6
- Barokmuziek tijdens vesper in St. Gudulakerk Lochem 2
- Woning aan Davisweg in Zelhem drie maanden gesloten na vondst drugslab 1
- Toegankelijke opera ‘Het Sluwe Vosje’ te zien in Amphion 1