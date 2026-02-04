Hitchcock-klassieker Dial M for Murder twee avonden te zien bij Amphion

264 keer bekeken

DOETINCHEM – Liefhebbers van spanning en intrige kunnen op woensdag 11 en donderdag 12 februari terecht bij Amphion Cultuurbedrijf. Daar is de legendarische thriller Hitchcock’s Dial M for Murder te zien, een toneelbewerking van de beroemde filmklassieker. De voorstelling wordt geproduceerd door Rick Engelkes en belooft een avond vol suspense en onverwachte wendingen.

In Dial M for Murder draait alles om één zorgvuldig beraamde moord, een geraffineerd plan en een enkel telefoontje dat alles in beweging zet. Wat begint als een ogenschijnlijk perfect huwelijk, ontaardt in een zenuwslopend kat-en-muisspel vol manipulatie en misleiding. Inspecteur Hubbard probeert de waarheid te achterhalen, terwijl niets is wat het lijkt.

De hoofdrollen worden gespeeld door Caroline de Bruijn en Erik de Vogel, die voor het eerst samen op het toneel staan. De regie is in handen van Jasper Verheugd. De voorstelling kreeg lovende recensies en werd door Musicalsites beloond met vijf sterren.

Hitchcock’s Dial M for Murder is te zien op woensdag 11 en donderdag 12 februari in Amphion Theater aan de Hofstraat in Doetinchem. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via amphion.nl.

