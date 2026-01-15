Holterhoek viert carnaval met afscheid en onthulling nieuw prinsenpaar

HOLTERHOEK – In buurtschap Holterhoek begint carnaval al een week vóór het officiële carnavalsweekend. Op zaterdagavond 7 februari staat het traditionele carnavalsfeest op het programma, met als hoogtepunt de onthulling van het nieuwe prinsenpaar. Tijdens deze avond wordt ook afscheid genomen van het huidige prinsenpaar 2025, Prinses Marga Huls en haar adjudante Marjo Smeenk, die het afgelopen jaar het carnavalsgezicht van het buurtschap waren.

De feestavond vindt plaats in café/restaurant Grenszicht. Precies om 20.11 uur wordt het nieuwe prinsenpaar bekendgemaakt. Wie deze rol op zich zal nemen, blijft tot dat moment strikt geheim. De organisatie heeft wel alvast drie aanwijzingen gedeeld, die in het buurtschap volop tot speculatie leiden. Zo zouden hun fietsen elkaar vaker zijn tegengekomen dan hun liefdesleven, creëren zij hun eigen B&B en geldt: waar de één is, is de ander niet ver weg.

Naast de onthulling is er een uitgebreid avondprogramma met optredens uit eigen gelederen. Lokale artiesten en groepen zorgen voor zang, dans en theatrale acts. De organisatie belooft een gevarieerd programma voor jong en oud, waarmee het carnaval in Holterhoek op vertrouwde wijze wordt afgetrapt.

De spanning rondom de identiteit van het nieuwe prinsenpaar zorgt nu al voor veel gesprekken in het buurtschap. Pas op zaterdagavond wordt duidelijk wie het stokje overneemt en tijdens carnaval 2026 de scepter zal zwaaien.

De entree bedraagt €10,- voor bezoekers vanaf 18 jaar. Jongeren van 15 tot 18 jaar betalen €5,- en kinderen onder de 15 jaar hebben gratis toegang. Een geldig legitimatiebewijs is verplicht.

