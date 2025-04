Een wandeling door de rijke geschiedenis van de Leemputten

HOLTERHOEK – Gerie Overkamp had jaren geleden een droom: het geven van rondleidingen en wandelingen voor geïnteresseerden door de Leemputten. Geboren en getogen in dit gebied, kent hij alle ins en outs van dit bijzondere stukje natuur. Ook op archeologisch vlak weet Gerie boeiend te vertellen over de rijke geschiedenis van de Leemputten.

Vroeger werd in dit gebied leem afgegraven voor de pannenfabriek. Het oude kantoorgebouwtje van deze fabriek staat nog altijd op het erf van camping De Goede Hoop. Het achtkantige koepeltje, dat vanaf de weg duidelijk zichtbaar is, diende ooit als kantoor. Dit karakteristieke gebouwtje stamt uit 1835 en werd in 2022 volledig gerestaureerd. Het maakt tegenwoordig onderdeel uit van de wandeling.

De Leemputten vormen een prachtig natuurgebied, dat in elk seizoen zijn eigen charme kent. De wandeling onder leiding van Gerie Overkamp is een unieke kans om meer te leren over de historie én de natuur van dit bijzondere gebied.

Praktische informatie

De kosten voor de wandeling bedragen €3,- per persoon. Voor meer informatie of aanmeldingen kan contact worden opgenomen via: gerie-overkamp@solcon.nl

Een leuke bijkomstigheid: Gerie spreekt vloeiend Duits en kan daardoor ook moeiteloos Duitstalige groepen rondleiden.

