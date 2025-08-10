Familie Roerdink herstelt de Koninklijke regie in Holterhoek

HOLTERHOEK – Op zaterdag 9 en zondag 10 augustus stond de weide naast café-restaurant Grenszicht weer in het teken van de jaarlijkse Holterhoekse Kermis. Het volksfeest vond dit jaar in aangepaste vorm plaats, vanwege een sterfgeval binnen de gemeenschap.

Zaterdagochtend verzamelden vele Holterhoekers zich om het Koningspaar van 2024, koningin Christy Roerdink en haar partner Dave Oosterman, op te halen. Daarna begon het traditionele (jeugd)vogelschieten, waarbij jong en oud streden om de felbegeerde titels.

Bij het jeugdvogelschieten wist Jochem Wielens met 173 schoten de titel van jeugdkoning te veroveren. In de strijd om het koningschap bij de volwassenen was het opnieuw de familie Roerdink die de hoogste eer behaalde. Gerben Roerdink schoot na 381 schoten de romp naar beneden en vormt samen met zijn partner Christa Nijman het Koningspaar van 2025. De huldiging werd gevolgd door een feestelijke middag met muziek van Hans Freije.

Voor de jongste bezoekers was er volop vermaak met een ballenbak, draaimolen, kinderspelen, schminken en een knutseltafel, activiteiten die ieder jaar weer veel belangstelling trekken. In de avond zorgden De Zwolse Band(e) en The Pitt voor een volle feesttent en een geslaagde feestavond.

Zondag begon met de traditionele brunch in de feesttent, een geliefd onderdeel van het kermisweekend. De rest van de dag stond in het teken van gezellig samenzijn, waarmee de Holterhoekers weer een jaar vooruit kunnen.

Uitslagen Holterhoekse Kermis 2025

Ringfietsen

Marc Wielens Lucas Lubbers Demi Kersten

Balgooien

Theo Huls Ivo Maatman Tom Roerdink

Jeugd Vogelschieten

Rechter vleugel, staart en romp: Jochem Wielens

Linkervleugel: Raoul Heutinck

Kop: Maud Klein Avink

Vogelschieten

Staart: Dave Oosterman

Linkervleugel: Dave Oosterman

Rechter vleugel: Marga Huls

Kop en romp: Gerben Roerdink

