Vernieuwd programma met vertrouwde sfeer in buurtschap Holterhoek

HOLTERHOEK – De voorbereidingen zijn in volle gang: op vrijdag 8 en zaterdag 9 augustus 2025 barst de Holterhoekse Kermis weer los. Na een geslaagde editie in 2024 pakken de organisatoren dit jaar uit met een vernieuwd programma op een vertrouwde locatie: de feestweide naast Café/Restaurant Grenszicht.

Nieuw dit jaar is de opzet van de vrijdag. Waar voorheen een aparte feestavond gepland stond, loopt het programma nu naadloos door met de klanken van Koe FM. Of je nu wilt hossen met vrienden, rustig een biertje drinkt aan de bar, relaxed in de Oldies-tent zit of fanatiek meespeelt met de Super Holterhoeker – een spel in de stijl van ‘De Alleskunner’ – op de Holterhoekse Kermis kan het allemaal. Teams uit Holterhoek en omgeving kunnen zich nog opgeven via superholterhoeker@holterhoek.eu.

De vrijdag start traditiegetrouw met het ophalen van het Koningspaar 2024: Christy Roerdink en Dave Oosterman, en jeugdkoning Bas klein Avink. Aansluitend is er een gezamenlijke brunch voor alle aanwezigen, waarna de Super Holterhoeker losbarst.

Zaterdag 9 augustus staat in het teken van het vogel­schieten, waarbij deelnemers strijden om de titel van Schutterskoning(in). Wie treedt in de voetsporen van Christy Roerdink? Tussen de festiviteiten door kunnen bezoekers deelnemen aan ouderwetse kermisactiviteiten als ringfietsen en balgooien, en ook voor kinderen is er volop vermaak.

De afsluiting van het weekend wordt een bijzondere: na de huldiging van de nieuwe koning(in) barst het avondfeest los met een optreden van The Pitt uit buurtschap Zwolle. In het voorprogramma neemt De Zwolse Band(e) afscheid van het podium met hun allerlaatste show.

