Huis Verwolde opent deuren tijdens Open Trouwlocatie Route

LAREN (GLD) – Huis Verwolde doet op zaterdag 31 januari mee aan de Open Trouwlocatie Route. Tussen 11.00 en 16.00 uur kunnen aanstaande bruidsparen kennismaken met de vele mogelijkheden die deze romantische trouwlocatie te bieden heeft.

Bezoekers worden ontvangen in de oranjerie, waar de eerste stappen richting de huwelijksdag worden gezet. Tijdens de open dag zijn diverse ondernemers aanwezig die een bijdrage kunnen leveren aan de trouwdag, waaronder haar- en visagiespecialisten, een couture-ontwerpster, catering, live muziek en eventstyling. Medewerkers van Huis Verwolde geven uitleg over ceremonies, recepties en feesten op het landgoed en beantwoorden vragen van bruidsparen.

Wie verzekerd wil zijn van persoonlijke aandacht, kan vooraf een tijdslot reserveren via https://www.opentrouwlocatieroute.nl. Deelname aan de route is gratis.

Huis Verwolde is een statig achttiende-eeuws landhuis, omgeven door een uitgestrekt parkbos, en wordt beheerd door Geldersch Landschap & Kasteelen. Het landgoed is populair als trouwlocatie vanwege de historische sfeer en de landelijke ligging.

Meer informatie over Huis Verwolde: https://www.glk.nl/verwolde

