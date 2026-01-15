Huisarts en dementie centraal bij Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

LICHTENVOORDE – Wat kan een huisarts betekenen voor mensen met dementie en hun mantelzorgers? Die vraag staat centraal tijdens een bijeenkomst van Alzheimer Trefpunt Aalten – Oost Gelre – Winterswijk op woensdag 28 januari. De avond is bedoeld voor mensen met een beginnende vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en andere belangstellenden.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

Te gast is Catrien Holland-van de Berg, sinds 2007 huisarts in Aalten met ouderengeneeskunde als aandachtsgebied. Zij verzorgt de avond samen met verpleegkundig specialist Astrid van de Walle. Samen gaan zij in op de rol van de huisarts bij dementie: vaak het eerste aanspreekpunt, van diagnose tot begeleiding en doorverwijzing.

Aan bod komt wat een huisarts kan betekenen, maar ook waar de grenzen liggen van huisartsenzorg bij dementie. Denk aan doorverwijzingen naar casemanagers, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen of specialisten, en aan ondersteuning van mantelzorgers. Ook wordt kort stilgestaan bij de rol van de huisarts rond het levenseinde.

De bijeenkomst vindt plaats in Cultureel Centrum Den Diek (ingang Hamelandhal), Dijkstraat 30. De inloop is vanaf 19.30 uur met koffie of thee; het programma loopt van 20.00 tot 21.30 uur. Aanmelden is niet nodig en de toegang is gratis.

Meer informatie is te vinden via Alzheimer Nederland (www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland) of telefonisch via 06-1351 4411.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)