13e Oost-Gelders Streektaaldictee

26 maart a.s. met een optreden van Goed Volk

HUMMELO – Het Oost-Gelders Streektaaldictee beleeft donderdagavond 26 maart zijn dertiende editie. De feestzaal van De Gouden Karper in Hummelo zal als vanouds helemaal gevuld zijn met streektaal minnende mensen. Gewapend met pen en papier zullen zij een uur lang moeten zwoegen op lastige woorden als opgestoekt fietsrad, verdeffederen, dufteg en nösdölleke.

De voorlezers Henk van Aalten en Diana Abbink laten ook dit jaar de deelnemers in het bekende schoolse voorleesstaccato regel voor regel met punten en komma’s 250 woorden pennen. “Iedereen zucht, puft, schudt het hoofd en glundert van kop tot teen als het aantal fouten eindelijk onder de tien blijft”, weet Hans Beernink, bedenker en voorzitter van het comité streektaaldictee. “Ook dit jaar bevat de dicteetekst weer fraaie streektaalwoorden. De tekst van onze dictees leiden altijd tot een glimlach. Dat zal nu niet anders zijn.”

Het deelnemersveld is opgedeeld in twee categorieën, de olde winnaars en de dicteeschrievers. Uit de laatste groep komt de winnaar tevoorschijn, die de eerste prijs wint en promoveert naar de groep olde winnaars. Alle deelnemers ontvangen na afloop een streekboek.

Goed Volk, de streektaalband die in 2017 in de Europese cultuurhoofdstad Leeuwarden furore maakte, brengt voorafgaande aan het dictee en na afloop luisterliedjes in het Achterhoeks en het Liemers.

Donderdag 26 maart 2020, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur. Locatie: hotel/café/restaurant De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 te Hummelo. Deelname: € 5,– (incl. koffie/thee), te betalen aan de kassa. Aanmelden: kan tot 25 maart bij het Erfgoedcentrum bij voorkeur via het contactformulier op www.ecal.nu, info@ecal.nu of 0314-787078.

Informatie: www.streektaaldictee.nl en Facebookpagina Oost-Gelders Streektaaldictee.