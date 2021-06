De Gouden Karper in Hummelo 100 jaar

Deel dit bericht













HUMMELO – Hotel restaurant café De Gouden Karper in Hummelo viert op 14 juni 2021 haar 100ste verjaardag. Op die dag is het 100 jaar geleden dat het bedrijf in handen kwam van de familie Remmelink. Het jubileum wordt gevierd met speciale menu’s en themafeestavonden. “In februari 2022 hopen we het officiële jubileumfeest te kunnen vieren en wordt een jubileummagazine gepresenteerd”, vertelt de huidige eigenaar, Elisabeth Remmelink – de van der Schueren.

Elisabeth is de vierde generatie die in de voetsporen is getreden van de opa van haar moeder Rita: Gerrit Jan Remmelink. Hij kreeg officieel op 14 juni 1921 de vergunning om het horecabedrijf te huren en kocht het in 1923. Gerrit Jan had als bijnaam ‘De Krent’. Inmiddels staat De Gouden Karper in de volksmond ook bekend als ‘De Krent.’

Borrel op 14 juni

“Dit bijzondere jubileum laten wij natuurlijk niet zomaar voorbijgaan. Helaas kunnen wij deze dag niet groots vieren vanwege corona, maar op 14 juni houden wij van 16 tot 18 uur een borrel om met onze gasten te toosten op onze 100ste verjaardag”, vertelt Elisabeth Remmelink van De Gouden Karper in Hummelo. In verband met de coronamaatregelen is deze borrel op reservering.