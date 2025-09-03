Plantenruilbeurs tijdens Pompoendagen bij Kwekerij Bandus

HUMMELO – Op zondag 28 september 2025 kunnen tuin- en plantenliefhebbers weer terecht bij de halfjaarlijkse plantenruilbeurs in Hummelo. Van 11.00 tot 14.00 uur wisselen bezoekers op de parkeerplaats van Kwekerij Bandus bijzondere planten uit.

Iedereen mag meedoen: van kamerplanten en tuinplanten tot vijverplanten en groentezaailingen. Voorwaarde is dat de planten voorzien zijn van een naamlabel, zodat de nieuwe eigenaar weet welk pareltje hij heeft gescoord. Het ruilen gebeurt zonder geld: “Het gaat puur om het plezier van het delen en ontdekken van nieuwe planten,” aldus de organisatie.

De beurs vindt plaats tijdens de Pompoendagen van Bandus, waar bezoekers naast de plantjesruil ook kunnen genieten van sfeervolle kramen, veel pompoenen en gezelligheid. De organisatie vraagt deelnemers planten mee te nemen in pot of doos, zodat ze eenvoudig kunnen worden uitgewisseld.

📅 Zondag 28 september 2025, 11.00 – 14.00 uur

📍 Kwekerij Bandus, Sliekstraat 9, Hummelo

💶 Toegang gratis, ruilen met gesloten beurs

🔗 Meer informatie

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd? 📧 Stuur je tip in

👍 Leuk ( 0 )