Swingende koorzang in de kerk

A Sign of Friendship verzorgt op 2 februari een muzikale middag

HUMMELO – De multifunctionele kerk van Hummelo leent zich qua akoestiek perfect voor koorzang en vormt een sfeervol decor voor een zondagmiddagconcert.

Hummelo haalt zich met A Sign of Friendship met een recht een koor van formaat in huis. Het wervelende koor telt ruim honderd leden en werd bekend met Korenslag, waarin het hoge ogen gooide. Het koor heeft haar thuishaven in Didam, maar de leden komen uit de hele regio en zelfs heel Nederland.

Onder de bezielende leiding van John Stinissen brengt het gezelschap een middag swingende gospel en meeslepende popliedjes. De muziek ademt het plezier die de koorleden overduidelijk beleven aan het samen zingen. En het doel van het koor is om het publiek net zo te laten genieten!

Het popkoor maakt er vanaf drie uur een groot feest van in de Hummelse kerk. U bent van harte uitgenodigd dit geweldige spektakel mee te beleven! Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar voor zes euro bij Spar Hummelo en te reserveren bij organisator Dorpshuis de Ruimte (bestellen@dorpshuishummelo.nl