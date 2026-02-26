Humor, Muziek en Streektaal: Jan Riesewijk & Tweeduuster met ’t Schaduwkabinet

256 keer bekeken

GROENLO – Jan Riesewijk en het gezelschap Tweeduuster brengen op vrijdag 13 maart 2026 hun voorstelling ’t Schaduwkabinet naar De Mattelier. De avond begint om 20.15 uur.

Advertentie

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)

De voorstelling draait om een denkbeeldig telefoontje van de minister-president met de vraag of de “wijsheid uut ’t Oosten” kan helpen bij de grote uitdagingen van het land. Dat gegeven vormt de rode draad in een programma vol satire, muziek en streektaal.

Riesewijk staat bekend als rasverteller, zanger en accordeonist met een voorliefde voor gortdroge humor. Met scherpe observaties en relativeringsvermogen brengt hij actuele thema’s terug tot menselijke proporties. Op het podium wordt hij muzikaal ondersteund door Myrna Konings (zang), Wilfried Poorthuis (bas) en Eric Idema (gitaar).

Het repertoire bestaat uit dialectliedjes, eigen werk en muzikale satire. Luchtigheid en actualiteit gaan daarbij hand in hand. Volgens de makers moet het publiek niet alleen kunnen lachen, maar ook iets herkennen van de tijd waarin we leven.

Met ’t Schaduwkabinet zet Tweeduuster opnieuw een avond neer waarin muziek en humor samenkomen in een herkenbare Achterhoekse sfeer.

👉 Wat vindt u van dit bericht? Geef uw mening 👍 Leuk (0) 👎 Niet leuk (0)