Iedereen welkom tijdens het Nationaal Theaterweekend bij Amphion

DOETINCHEM – Tijdens het Nationaal Theaterweekend zijn alle theatervoorstellingen in het hele land te bezoeken voor maximaal tien euro. Ook Amphion Theater in Doetinchem doet mee. Van vrijdag 23 tot en met zondag 25 januari staat het theater in het teken van muziek, cabaret, toneel en jeugdvoorstellingen, toegankelijk voor iedereen.

Het Nationaal Theaterweekend is bedoeld om zowel vaste bezoekers als nieuw publiek kennis te laten maken met de veelzijdigheid van theater. Voor een laagdrempelige prijs kan jong en oud genieten van uiteenlopende genres. Een aantal voorstellingen was kort na aankondiging al uitverkocht, maar er zijn nog diverse voorstellingen beschikbaar.

Programma bij Amphion

Op vrijdag 23 januari om 19.30 uur staat illusionist Nigel Otermans op het podium met De Tijdreiziger (6+), een familievoorstelling vol grote illusies.

Zaterdag 24 januari om 20.30 uur wordt de Flexfamily Zaal omgebouwd tot popzaal voor Pop Sessions Live. Voor € 7,50 spelen drie lokale bands: Mokrypse, The Merlins en Magic Bullet, in een festivalachtige setting midden in het theater.

Op zondag 25 januari zijn er meerdere voorstellingen. De Gele Duikmachine (4+) brengt om 12.30 en 15.30 uur Beatles-liedjes voor kinderen en gezinnen. Daarnaast is er om 13.00 en 16.00 uur het Matinee van de Gulle Lach, met korte optredens van cabaretiers die later dit seizoen terugkeren met een avondvullend programma.

Met het Nationaal Theaterweekend wil Amphion laten zien dat theater verbindt, verrijkt en voor iedereen toegankelijk kan zijn. Tickets zijn verkrijgbaar zolang de voorraad strekt.

